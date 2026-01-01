Посол Италии назвал петарду возможной причиной пожара в баре в Швейцарии

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 18:53
    Пожар в баре швейцарского горного курорта Кран-Монтана, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек, был вызван взрывом петарды.

    Как передает Report, об этом в эфире канала Rai News 24 заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо.

    "Взрыв мог быть вызван выпущенной в подвесной потолок петардой", - сказал дипломат.

    Итальянские власти не исключают, что среди жертв пожара в баре на горном курорте в Швейцарии есть итальянцы.

    "Идентификация жертв невозможна из-за сильных ожогов", - говорится в заявлении МИД Италии. Итальянские дипломатические службы в тесном контакте со швейцарскими властями работают над выяснением личностей тех, кто находился в баре в момент трагедии.

    İtaliya səfiri İsveçrədə bardakı yanğına fişəngin səbəb olduğunu ehtimal edir

    Лента новостей