    В Италии из-за взрывов петард в новогоднюю ночь один человек погиб и 283 ранены

    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 19:07
    В Италии из-за взрывов петард в новогоднюю ночь один человек погиб и 283 ранены

    Один человек погиб и 283 человека получили ранения в результате взрывов пиротехники в Италии в ночь с 31 декабря на 1 января.

    Как сообщает Report, соответствующую статистику приводит МВД республики.

    В 2026 году с серьезными травмами были госпитализированы 54 человека. Летальный случай зафиксирован в Риме, где 63-летний мужчина погиб от взрыва некачественной пиротехники.

    В числе раненых 68 несовершеннолетних. Так, по данным ведомства, ребенок 9 лет получил огнестрельное ранение в руку в городе Казерта под Неаполем, где есть традиция беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь.

    По данным министерства, число пострадавших немного сократилось по сравнению с прошлым годом, когда ранения получили 309 человек.

    İtaliyada Yeni il gecəsi fişəng partlaması nəticəsində bir nəfər ölüb, 283 nəfər yaralanıb

