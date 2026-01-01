В Италии из-за взрывов петард в новогоднюю ночь один человек погиб и 283 ранены
Другие страны
- 01 января, 2026
- 19:07
Один человек погиб и 283 человека получили ранения в результате взрывов пиротехники в Италии в ночь с 31 декабря на 1 января.
Как сообщает Report, соответствующую статистику приводит МВД республики.
В 2026 году с серьезными травмами были госпитализированы 54 человека. Летальный случай зафиксирован в Риме, где 63-летний мужчина погиб от взрыва некачественной пиротехники.
В числе раненых 68 несовершеннолетних. Так, по данным ведомства, ребенок 9 лет получил огнестрельное ранение в руку в городе Казерта под Неаполем, где есть традиция беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь.
По данным министерства, число пострадавших немного сократилось по сравнению с прошлым годом, когда ранения получили 309 человек.
