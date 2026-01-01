Украина и Молдова официально присоединились к роуминговой зоне ЕС

Украина и Молдова официально присоединились к роуминговой зоне Европейского Союза (ЕС) "Роуминг как дома" (Roam Like at Home, RLAH).

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, абоненты в этих странах смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах Евросоюза без "заграничных тарифов".

Аналогичные условия будут применяться и для абонентов из стран Европейского Союза во время пребывания в Украине и Молдове.

Украина на протяжении 2023-2024 годов приняла ряд решений и законов, необходимых для присоединения к единой роуминговой зоне ЕС, в частности, Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект, а Еврокомиссия согласовала отмену роуминга для украинцев в Евросоюзе.