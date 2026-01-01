Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Украина и Молдова официально присоединились к роуминговой зоне ЕС

    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 19:01
    Украина и Молдова официально присоединились к роуминговой зоне ЕС

    Украина и Молдова официально присоединились к роуминговой зоне Европейского Союза (ЕС) "Роуминг как дома" (Roam Like at Home, RLAH).

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, абоненты в этих странах смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах Евросоюза без "заграничных тарифов".

    Аналогичные условия будут применяться и для абонентов из стран Европейского Союза во время пребывания в Украине и Молдове.

    Украина на протяжении 2023-2024 годов приняла ряд решений и законов, необходимых для присоединения к единой роуминговой зоне ЕС, в частности, Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект, а Еврокомиссия согласовала отмену роуминга для украинцев в Евросоюзе.

    Украина Молдова роуминг Евросоюз
    Ukrayna və Moldova rəsmən Aİ-nin rouminq zonasına daxil olub

    Последние новости

    19:22

    МВФ: Африка в 2026 году станет мировым лидером по темпам экономического роста

    Другие страны
    19:07

    В Италии из-за взрывов петард в новогоднюю ночь один человек погиб и 283 ранены

    Другие страны
    19:01

    Украина и Молдова официально присоединились к роуминговой зоне ЕС

    Другие страны
    18:53

    Посол Италии назвал петарду возможной причиной пожара в баре в Швейцарии

    Другие страны
    18:39

    "Челси" уволил главного тренера Мареску

    Футбол
    18:34

    По инициативе Лейлы Алиевой проведены праздничные мероприятия в детских приютах

    Социальная защита
    18:24

    Пакистан и Индия обменялись списками ядерных объектов и заключенных

    Другие страны
    18:23

    В ряде горных районов Азербайджана на дорогах ожидается гололед

    Инфраструктура
    18:14
    Фото

    В социальном учреждении для пожилых людей организовано новогоднее застолье

    Социальная защита
    Лента новостей