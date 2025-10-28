İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ərdoğan Balıkesirdəki güclü zəlzələ ilə bağlı prosesi nəzarətə götürüb

    Region
    • 28 oktyabr, 2025
    • 00:38
    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Balıkesir vilayətindəki güclü zəlzələ ilə bağlı prosesi nəzarətə götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyə lideri bu barədə "X" hesabında paylaşım edib.

    "Başda AFAD olmaqla, aidiyyəti qurumlarımız sahədə araşdırma və nəzarət işlərini böyük diqqətlə davam etdirirlər. Biz də prosesi yaxından izləyirik", - deyə Ərdoğan qeyd edib.

    Xatırladaq ki, Türkiyənin Balıkesir vilayətində 6,1 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Məlumata görə, zəlzələ nəticəsində bir neçə binada dağıntı qeydə alınıb.

    Эрдоган: Ведомства контролируют ситуацию после землетрясения в Балыкесире

