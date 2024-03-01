Эрдоган: Усилия Турции по диалогу РФ и Украины не реализовались

Усилия Турции наладить диалог между Россией и Украиной ранее не реализовались из-за отсутствия должной поддержки.

Инициативы Турции по поиску мирного решения конфликта между Россией и Украиной не были реализованы из-за отсутствия поддержки - фактически саботированы.

Как передает турецкое бюро Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе официального открытия III Дипломатического форума в Анталье.

"Украинский кризис перешел в свой третий год. Здесь в Анталье был дан старт стамбульскому [мирному] процессу. Тогда надежды на достижение мира достигли нового уровня. Но, к сожалению, из-за отсутствия необходимой поддержки наши усилия пошли прахом. Историческая возможность добиться мира, уберечь от разрушений и спасти десятки тысяч жизней фактически была упущена, точнее говоря, саботирована", - сказал турецкий лидер.