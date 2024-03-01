О нас

Эрдоган: Усилия Турции по диалогу РФ и Украины не реализовались

Эрдоган: Усилия Турции по диалогу РФ и Украины не реализовались Усилия Турции наладить диалог между Россией и Украиной ранее не реализовались из-за отсутствия должной поддержки.
В регионе
1 марта 2024 г. 17:05
Эрдоган: Усилия Турции по диалогу РФ и Украины не реализовались

Инициативы Турции по поиску мирного решения конфликта между Россией и Украиной не были реализованы из-за отсутствия поддержки - фактически саботированы.

Как передает турецкое бюро Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе официального открытия III Дипломатического форума в Анталье.

"Украинский кризис перешел в свой третий год. Здесь в Анталье был дан старт стамбульскому [мирному] процессу. Тогда надежды на достижение мира достигли нового уровня. Но, к сожалению, из-за отсутствия необходимой поддержки наши усилия пошли прахом. Историческая возможность добиться мира, уберечь от разрушений и спасти десятки тысяч жизней фактически была упущена, точнее говоря, саботирована", - сказал турецкий лидер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish President: West runs with the hares and hunts with the hounds
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: Qərb dovşana “qaç”, tazıya “tut” deyir

Самое важное

Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi