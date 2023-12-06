О нас

Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях

Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях Греция и Турция подпишут Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве.
В регионе
6 декабря 2023 г. 12:44
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях

Греция и Турция подпишут Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве.

Как передает Report, об этом в интервью греческой газете Kathimerini заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Афины.

По его словам, в последнее время две страны стремятся развивать сотрудничество.

"Это общее намерение будет четко зафиксировано в Декларации о дружественных отношениях и добрососедстве, которую мы надеемся подписать в Афинах 7 декабря", - сказал президент Турции.

Эрдоган заявил, что запланирована встреча с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Я ему скажу, что мы не угрожаем вам, если вы не угрожаете нам. Давайте укреплять доверие между нашими двумя странами. Давайте расширять двустороннее сотрудничество во всех секторах, в экономике, торговле, транспорте, энергетике, здравоохранении, технологиях, образовании, молодежных вопросах", - отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, они также обсудят вопросы в Эгейском море - совместную борьбу с нелегальной иммиграцией.

В ходе визита Эрдоган примет участие в заседании Высшего совета сотрудничества.

Ранее сообщалось, что между двумя странами планируется подписание 20 соглашений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan: Türkiye, Greece to ink Declaration on Friendly Relations
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə və Yunanıstan Dostluq münasibətlərinə dair Bəyannamə imzalayacaq”

Самое читаемое

Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
29 ноября 2023 г. 21:12
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Кубок Азербайджана: Сумгайыт перешел в следующий тур
Кубок Азербайджана: "Сумгайыт" перешел в следующий тур
29 ноября 2023 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
30 ноября 2023 г. 17:22
США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию
США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию
1 декабря 2023 г. 01:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi