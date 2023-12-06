Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях

Греция и Турция подпишут Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве.

Греция и Турция подпишут Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве.

Как передает Report, об этом в интервью греческой газете Kathimerini заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Афины.

По его словам, в последнее время две страны стремятся развивать сотрудничество.

"Это общее намерение будет четко зафиксировано в Декларации о дружественных отношениях и добрососедстве, которую мы надеемся подписать в Афинах 7 декабря", - сказал президент Турции.

Эрдоган заявил, что запланирована встреча с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Я ему скажу, что мы не угрожаем вам, если вы не угрожаете нам. Давайте укреплять доверие между нашими двумя странами. Давайте расширять двустороннее сотрудничество во всех секторах, в экономике, торговле, транспорте, энергетике, здравоохранении, технологиях, образовании, молодежных вопросах", - отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, они также обсудят вопросы в Эгейском море - совместную борьбу с нелегальной иммиграцией.

В ходе визита Эрдоган примет участие в заседании Высшего совета сотрудничества.

Ранее сообщалось, что между двумя странами планируется подписание 20 соглашений.