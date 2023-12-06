Турция и Греция в ходе визита Эрдогана в Афины подпишут 20 соглашений

В рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Турцию между двумя странами планируется подписание 20 соглашений.

В рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию между двумя странами планируется подписание 20 соглашений.

Об этом Report сообщает со ссылкой на греческие СМИ.

Согласно информации, программа визита турецкого лидера предусматривает встречи с его греческой коллегой Катериной Сакелларопулу и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Затем пройдет пленарное заседание совета сотрудничества двух стран.

В обеспечении безопасности в ходе визита президента Турции будут задействованы более 3,5 тыс. полицейских. Повышенные меры безопасности будут приняты в международном аэропорту. Ситуацию с воздуха будут отслеживать с помощью вертолетов и дронов.

Ранее в Анкаре 13 ноября состоялась встреча представителей Турции и Греции по мерам укрепления доверия, которые планируется реализовать в течение 2024 года. Турецкий лидер также выразил надежду на улучшение отношений между двумя странами.