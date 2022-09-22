Эрдоган собирается обсудить с правительством работу карт "Мир" в Турции

Решение по работе карт российской платежной системы "Мир" в Турции может быть принято 23 сентября.

Решение по работе карт российской платежной системы "Мир" в Турции может быть принято 23 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, о такой вероятности сообщил журналистам в четверг президент Турции Тайип Эрдоган.

"Самым важным моментом с этими картами был запуск [работы в Турции] платежной системы под названием "Мир". Это был шаг между Россией и нами. Мы оцениваем с соответствующими коллегами шаги, которые мы предпримем по этому вопросу. Конечно, у нас есть альтернатива, но это отдельная [тема]. Проблема заключается в различных версиях этих [американских] санкций. Конечно, это не соответствует дружбе и нашим экономическим отношениям. Что мы собираемся делать сейчас и каковы альтернативы? Наши министры ведут переговоры об этих альтернативах. После переговоров в пятницу, когда я соберу в Стамбуле соответствующих коллег, мы примем окончательное решение", - подчеркнул турецкий лидер.