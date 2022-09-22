Азербайджан может продавать электроэнергию восточноевропейскому рынку по приемлемой цене

Объединив энергосистему Грузии с энергосистемой Румынии и других стран Европы, Азербайджан поможет обеспечить доступ к электроэнергии по приемлемой цене для восточноевропейского рынка.

Объединив энергосистему Грузии с энергосистемой Румынии и других стран Европы, Азербайджан поможет обеспечить доступ к электроэнергии по приемлемой цене для восточноевропейского рынка.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом говорилось в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с министром энергетики Румынии Вирджилом Даниэлем Попеску в рамках Румынской международной газовой конференции.

В ходе беседы были обсуждены такие приоритеты энергетического сотрудничества, как поставка природного газа в рамках расширения Южного газового коридора, вопросы сотрудничества между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией в области развития и передачи "зеленой энергии". Состоялся обмен мнениями о деятельности рабочей группы и подготовке технико-экономического обоснования проекта.

Было отмечено, что планы развития как Южного газового коридора, так и "зеленого" энергокоридора придадут азербайджано-румынскому энергетическому партнерству стратегическое значение.

На встрече было выражено удовлетворение многолетним сотрудничеством Румынии с Азербайджаном в области сырой нефти, нефтяной и нефтехимической продукции. Деятельность 68 заправочных станций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 26 регионах Румынии была оценена как показатель взаимовыгодных двусторонних энергетических связей.