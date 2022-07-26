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Эрдоган: Швеция и Финляндия не смогут вступить в НАТО до выполнения требований Турции

Эрдоган: Швеция и Финляндия не смогут вступить в НАТО до выполнения требований Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не допустит вступления Швеции и Финляндии в альянс НАТО до выполнения требований Турции
В регионе
26 июля 2022 г. 09:40
Эрдоган: Швеция и Финляндия не смогут вступить в НАТО до выполнения требований Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не допустит вступления Швеции и Финляндии в альянс НАТО до выполнения требований Турции

Об этом передает Report со ссылкой на телеканал TRT.

"До тех пора, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе", - заявил Эрдоган.

Он пояснил, что если ситуация с поддержкой курдских военизированных формирований и партий, которые Турция считает террористическими, не изменится, то турецкий парламент заблокирует вступление новых стран в НАТО.

"Это не такое простое дело, как кажется, если они думают, что их сразу возьмут в НАТО. Меморандум, подписанный в Мадриде, это только приглашение, и об этом мы сказали всем нашим коллегам по НАТО", — напомнил Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan: Sweden and Finland won't be able to join NATO unless Turkiye's demands are met

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