Эрдоган: Решительно осуждаю нападение на Генконсульство Израиля в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил нападение на Генеральное консульство Израиля в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом он заявил во время выступления на церемонии открытия нового предприятия оборонной корпорации Roketsan в Анкаре.

"Мы осуждаем подлое нападение, совершенное сегодня в Стамбуле... Мы будем решительно продолжать борьбу с терроризмом во всех его формах. Мы не позволим нанести ущерб безопасности Турции такими подлыми и спланированными провокациями, как сегодня", - отметил он.

Эрдоган отметил, что в результате нападения один террорист убит, двое ранены.

"Два наших героических полицейских получили легкие ранения", - сказал он.