Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Эрдоган: Решительно осуждаю нападение на Генконсульство Израиля в Стамбуле

    В регионе
    • 07 апреля, 2026
    • 17:30
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил нападение на Генеральное консульство Израиля в Стамбуле.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом он заявил во время выступления на церемонии открытия нового предприятия оборонной корпорации Roketsan в Анкаре.

    "Мы осуждаем подлое нападение, совершенное сегодня в Стамбуле... Мы будем решительно продолжать борьбу с терроризмом во всех его формах. Мы не позволим нанести ущерб безопасности Турции такими подлыми и спланированными провокациями, как сегодня", - отметил он.

    Эрдоган отметил, что в результате нападения один террорист убит, двое ранены.

    "Два наших героических полицейских получили легкие ранения", - сказал он.

