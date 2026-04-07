Эрдоган: Решительно осуждаю нападение на Генконсульство Израиля в Стамбуле
- 07 апреля, 2026
- 17:30
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил нападение на Генеральное консульство Израиля в Стамбуле.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом он заявил во время выступления на церемонии открытия нового предприятия оборонной корпорации Roketsan в Анкаре.
"Мы осуждаем подлое нападение, совершенное сегодня в Стамбуле... Мы будем решительно продолжать борьбу с терроризмом во всех его формах. Мы не позволим нанести ущерб безопасности Турции такими подлыми и спланированными провокациями, как сегодня", - отметил он.
Эрдоган отметил, что в результате нападения один террорист убит, двое ранены.
"Два наших героических полицейских получили легкие ранения", - сказал он.
Последние новости
17:56
Сергей Нагорняк: Для Украины важны поставки азербайджанской нефти в ЕвропуДругие страны
17:50
ВМС США запросили $5,33 млрд на закупку зенитных и крылатых ракетДругие страны
17:48
Фото
В Баку прошло заседание Экономического совета и НС Азербайджанского инвестхолдингаФинансы
17:46
Израиль атаковал 10 железнодорожных объектов в ИранеДругие страны
17:40
Сербия может быть готова к строительству АЭС уже к 2032гДругие страны
17:38
МВФ оценил, как мир на Южном Кавказе изменит потоки торговли и инвестицийФинансы
17:31
Фото
В Азербайджане на 43 предприятиях обнаружены непригодные к использованию пестицидыЗдоровье
17:30
Эрдоган: Решительно осуждаю нападение на Генконсульство Израиля в СтамбулеВ регионе
17:23
Фото