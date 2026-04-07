    В регионе
    • 07 апреля, 2026
    • 14:29
    У Генконсульства Израиля в Стамбуле ликвидирован один из нападавших, еще двое задержаны - ОБНОВЛЕНО-2

    Один из участников вооруженного инцидента у здания Генерального консульства Израиля в Стамбуле был ликвидирован, еще двое получили ранения и были задержаны.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, в настоящее время правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению личностей участников нападения.

    Ранее сообщалось, что по факту произошедшего начато расследование. Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил в соцсетях, что на место происшествия направлены заместитель генерального прокурора и два районных прокурора.

    По его словам, правоохранительные органы проводят всестороннее и тщательное расследование для установления всех обстоятельств инцидента.

    В Стамбуле инициировано расследование по факту вооруженного инцидента у Генерального консульства Израиля.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщил министр юстиции Турции Акын Гюрлек на своей странице в соцсети.

    Перед Генеральным консульством Израиля в Стамбуле, Турция, произошла перестрелка.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в результате инцидента правоохранительными органами ликвидированы три человека.

    Кроме того, сообщается о ранении двух сотрудников полиции.

    На место происшествия стянуты многочисленные силы правоохранительных органов.

    Генеральное консульство Израиля в Стамбуле Турция Перестрелка в Стамбуле Правоохранительные органы
    Mustafa Çiftçi: İstanbuldakı atışmada bir şübhəli öldürülüb, hücum edənlərin şəxsiyyəti müəyyənləşib - YENİLƏNİB-2
    Shooting occurs outside Israeli Consulate General in Istanbul

