У Генконсульства Израиля в Стамбуле ликвидирован один из нападавших, еще двое задержаны - ОБНОВЛЕНО-2
- 07 апреля, 2026
- 14:29
Один из участников вооруженного инцидента у здания Генерального консульства Израиля в Стамбуле был ликвидирован, еще двое получили ранения и были задержаны.
Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, в настоящее время правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению личностей участников нападения.
Ранее сообщалось, что по факту произошедшего начато расследование. Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил в соцсетях, что на место происшествия направлены заместитель генерального прокурора и два районных прокурора.
По его словам, правоохранительные органы проводят всестороннее и тщательное расследование для установления всех обстоятельств инцидента.
В Стамбуле инициировано расследование по факту вооруженного инцидента у Генерального консульства Израиля.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщил министр юстиции Турции Акын Гюрлек на своей странице в соцсети.
Перед Генеральным консульством Израиля в Стамбуле, Турция, произошла перестрелка.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в результате инцидента правоохранительными органами ликвидированы три человека.
Кроме того, сообщается о ранении двух сотрудников полиции.
На место происшествия стянуты многочисленные силы правоохранительных органов.