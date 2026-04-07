У Генконсульства Израиля в Стамбуле ликвидирован один из нападавших, еще двое задержаны - ОБНОВЛЕНО-2

Один из участников вооруженного инцидента у здания Генерального консульства Израиля в Стамбуле был ликвидирован, еще двое получили ранения и были задержаны.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Haber Global, в настоящее время правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению личностей участников нападения.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего начато расследование. Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил в соцсетях, что на место происшествия направлены заместитель генерального прокурора и два районных прокурора.

По его словам, правоохранительные органы проводят всестороннее и тщательное расследование для установления всех обстоятельств инцидента.

14:09

В Стамбуле инициировано расследование по факту вооруженного инцидента у Генерального консульства Израиля.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщил министр юстиции Турции Акын Гюрлек на своей странице в соцсети.

13:55

Перед Генеральным консульством Израиля в Стамбуле, Турция, произошла перестрелка.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, в результате инцидента правоохранительными органами ликвидированы три человека.

Кроме того, сообщается о ранении двух сотрудников полиции.

На место происшествия стянуты многочисленные силы правоохранительных органов.