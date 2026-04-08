Нетаньяху: Режим прекращения огня между США и Ираном не распространяется на Ливан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что договоренность о временном прекращении огня между США и Ираном не распространяется на Ливан.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии главы израильского правительства, распространенном спустя несколько часов после объявления президента США Дональда Трампа о приостановке ударов.

Согласно заявлению, Израиль приветствует решение Вашингтона на две недели прекратить удары по Ирану при условии, что Тегеран немедленно откроет проливы и прекратит атаки против США, Израиля и государств региона.

В документе также отмечается, что Израиль поддерживает усилия Соединенных Штатов, направленные на то, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы для США, Израиля, арабских соседей Ирана и всего мира.

При этом в канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что американская сторона уведомила Израиль о намерении добиваться этих целей в ходе предстоящих переговоров.

Отдельно было указано, что двухнедельный режим прекращения огня не охватывает территорию Ливана.