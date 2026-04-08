    • 08 aprel, 2026
    • 08:05
    Netanyahu: ABŞ və İran arasındakı atəşkəs Livana şamil edilmir

    İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu ABŞ və İran arasında müvəqqəti atəşkəs haqqında razılaşmanın Livana şamil edilmədiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail hökumət başçısının dəftərxanasının ABŞ Prezidenti Donald Trampın zərbələrin dayandırılmasını elan etməsindən bir neçə saat sonra yaydığı bəyanatda deyilir.

    Bəyanata əsasən, Təl-Əviv Tehranın dərhal boğazları açması, ABŞ, İsrail və region dövlətlərinə qarşı hücumları dayandırması şərti ilə Vaşinqtonun İrana endirilən zərbələri iki həftə müddətinə dayandırmaq qərarını alqışlayır.

    Sənəddə həmçinin qeyd olunur ki, İsrail Ağ Evin İranın bir daha ABŞ, İsrail, İranın ərəb qonşuları və bütün dünya üçün nüvə, raket və terror təhlükəsi yaratmamasına yönəlmiş səylərini dəstəkləyir.

    Bununla yanaşı, Netanyahunun dəftərxanasından vurğulanıb ki, Amerika tərəfi qarşıdan gələn danışıqlar zamanı bu məqsədlərə nail olmaq niyyəti barədə İsraili məlumatlandırıb.

    İki həftəlik atəşkəs rejiminin Livan ərazisini əhatə etmədiyi ayrıca qeyd edilib.

    Нетаньяху: Режим прекращения огня между США и Ираном не распространяется на Ливан

    Son xəbərlər

    09:11

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının yarımfinal mərhələsi başlayır

    Komanda
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.04.2026)

    Maliyyə
    09:05

    UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçiriləcək

    Futbol
    08:59

    Tramp: İran yenidənqurma prosesinə başlaya bilər

    Region
    08:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.04.2026)

    Maliyyə
    08:46

    Pekin: Tayvan hökuməti ABŞ-yə görə adanın iqtisadiyyatını Çindən uzaqlaşdırmağa çalışır

    Digər ölkələr
    08:44

    Füzulidə 15 kiloqram marixuana və psixotrop həblər aşkarlanıb

    Hadisə
    08:40

    FHN gözlənilən küləkli havaya görə əhaliyə müraciət edib

    Ekologiya
    08:27

    Quterreş ABŞ ilə İran arasında atəşkəsi alqışlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti