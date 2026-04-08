Трамп: США одержали полную и безоговорочную победу

Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что после достижения двухнедельного соглашения о прекращении огня с Ираном США одержали полную и безоговорочную победу.

Как сообщает Report, об этом Трамп заявил в интервью AFP.

"Полная и безоговорочная победа, на сто процентов, и в этом нет никаких сомнений", - сказал Трамп в коротком телефонном интервью вскоре после объявления о прекращении огня.

Глава США не стал подробно отвечать на вопрос о своих прежних угрозах разрушить гражданские электростанции и мосты Ирана в случае нарушения договоренности. "Это вы увидите", - заявил Трамп AFP.

По его словам, вопрос обогащенного урана будет решен:

"Я считаю, что Китай помог привести Иран за стол переговоров для заключения двухнедельного соглашения о прекращении огня".

Ожидается, что президент США в мае посетит Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.