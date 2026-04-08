    • 08 апреля, 2026
    • 08:07
    Пекин обвинил власти Тайваня в экономическом дистанцировании острова от материкового Китая ради США

    Пекин обвинил власти Тайваня в попытках экономического дистанцирования острова от материкового Китая ради сближения с США.

    Как передает Report, с таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

    По ее словам, администрация Тайваня, исходя из собственных политических интересов, предпринимает шаги по разрыву экономических связей с материковым Китаем, что, как утверждает Пекин, наносит ущерб промышленным интересам и благосостоянию населения острова.

    Чжу Фэнлянь также прокомментировала сокращение тайваньских инвестиций в экономику КНР и курс Тайбэя на расширение торгово-экономического взаимодействия с Соединенными Штатами под предлогом обеспечения безопасности глобальных цепочек поставок.

    Представитель Госсовета КНР заявила, что заявления тайваньских властей об углублении сотрудничества с Вашингтоном якобы во имя стабильности свидетельствуют о стремлении добиться независимости острова любой ценой. Она подчеркнула, что подобная линия, по оценке Пекина, не пользуется поддержкой населения и обречена на провал.

    Напомним, Тайвань находится под собственным управлением с 1949 года, когда после поражения в гражданской войне туда перебрались силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Пекин, как и многие другие страны, включая Азербайджан, считает остров неотъемлемой частью Китая.

    Китайская Народная Республика Остров Тайвань Соединенные Штаты Америки (США)
    Pekin: Tayvan hökuməti ABŞ-yə görə adanın iqtisadiyyatını Çindən uzaqlaşdırmağa çalışır

    Последние новости

    09:02

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.04.2026)

    Финансы
    08:58

    Трамп: Тегеран может приступить к восстановительным работам

    Другие страны
    08:49

    Гутерриш приветствует прекращение огня между США и Ираном

    Другие страны
    08:31
    Фото

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:10

    МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной Агдабанской резни

    Внешняя политика
    08:07

    Пекин обвинил власти Тайваня в экономическом дистанцировании острова от материкового Китая ради США

    Другие страны
    07:49

    Цены на нефть обвалились после заявления о прекращении огня между США и Ираном

    Другие страны
    07:29

    Трамп: США одержали полную и безоговорочную победу

    В регионе
    07:19

    Нетаньяху: Режим прекращения огня между США и Ираном не распространяется на Ливан

    Другие страны
    Лента новостей