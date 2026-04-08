Пекин обвинил власти Тайваня в попытках экономического дистанцирования острова от материкового Китая ради сближения с США.

Как передает Report, с таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

По ее словам, администрация Тайваня, исходя из собственных политических интересов, предпринимает шаги по разрыву экономических связей с материковым Китаем, что, как утверждает Пекин, наносит ущерб промышленным интересам и благосостоянию населения острова.

Чжу Фэнлянь также прокомментировала сокращение тайваньских инвестиций в экономику КНР и курс Тайбэя на расширение торгово-экономического взаимодействия с Соединенными Штатами под предлогом обеспечения безопасности глобальных цепочек поставок.

Представитель Госсовета КНР заявила, что заявления тайваньских властей об углублении сотрудничества с Вашингтоном якобы во имя стабильности свидетельствуют о стремлении добиться независимости острова любой ценой. Она подчеркнула, что подобная линия, по оценке Пекина, не пользуется поддержкой населения и обречена на провал.

Напомним, Тайвань находится под собственным управлением с 1949 года, когда после поражения в гражданской войне туда перебрались силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Пекин, как и многие другие страны, включая Азербайджан, считает остров неотъемлемой частью Китая.