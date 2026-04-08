Трамп: Тегеран может приступить к восстановительным работам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран настроен на мирное урегулирование, а США окажут содействие в разрешении ситуации, связанной с судоходством в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, Вашингтон намерен обеспечить позитивное развитие событий, содействовать поставкам необходимых грузов и проконтролировать стабильность процесса.

Трамп также отметил, что Тегеран может приступить к восстановительным работам, выразив уверенность в благоприятном исходе. Кроме того, он заявил, что происходящее может открыть для Ближнего Востока новый этап развития и экономических возможностей.