Трамп: Тегеран может приступить к восстановительным работам
Другие страны
- 08 апреля, 2026
- 08:58
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран настроен на мирное урегулирование, а США окажут содействие в разрешении ситуации, связанной с судоходством в Ормузском проливе.
Как передает Report, об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.
По его словам, Вашингтон намерен обеспечить позитивное развитие событий, содействовать поставкам необходимых грузов и проконтролировать стабильность процесса.
Трамп также отметил, что Тегеран может приступить к восстановительным работам, выразив уверенность в благоприятном исходе. Кроме того, он заявил, что происходящее может открыть для Ближнего Востока новый этап развития и экономических возможностей.
