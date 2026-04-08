    Tramp: İran yenidənqurma prosesinə başlaya bilər

    Region
    • 08 aprel, 2026
    • 08:59
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İran müharibədən bezib və sülh istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "Truth Social"da yazıb.

    "Dünya Sülhü üçün böyük bir gün! İran bunun baş verməsini istəyir, onlar artıq cana doyublar! Eynilə digər hər kəs də!", - Tramp vurğulayıb və əlavə edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Hörmüz boğazındakı nəqliyyat sıxlığı ilə bağlı kömək edəcək:

    "Çoxlu müsbət fəaliyyət olacaq! Böyük pullar qazanılacaq. İran yenidənqurma prosesinə başlaya bilər. Biz hər növ təchizatla yüklənəcəyik və hər şeyin yaxşı getdiyindən əmin olmaq üçün sadəcə "ətrafda olacağıq". Bunun belə olacağına əminəm. Eynilə ABŞ-də yaşadığımız kimi, bu, Yaxın Şərqin Qızıl Dövrü ola bilər!!!".

    ABŞ-İran danışıqları Atəşkəs Razılaşması Donald Tramp Yaxın Şərqdə eskalasiya Hörmüz boğazı Sülh
    Трамп: Тегеран может приступить к восстановительным работам

    Son xəbərlər

    09:11

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının yarımfinal mərhələsi başlayır

    Komanda
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.04.2026)

    Maliyyə
    09:05

    UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçiriləcək

    Futbol
    08:59

    Tramp: İran yenidənqurma prosesinə başlaya bilər

    Region
    08:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.04.2026)

    Maliyyə
    08:46

    Pekin: Tayvan hökuməti ABŞ-yə görə adanın iqtisadiyyatını Çindən uzaqlaşdırmağa çalışır

    Digər ölkələr
    08:44

    Füzulidə 15 kiloqram marixuana və psixotrop həblər aşkarlanıb

    Hadisə
    08:40

    FHN gözlənilən küləkli havaya görə əhaliyə müraciət edib

    Ekologiya
    08:27

    Quterreş ABŞ ilə İran arasında atəşkəsi alqışlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti