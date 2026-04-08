Tramp: İran yenidənqurma prosesinə başlaya bilər
Region
- 08 aprel, 2026
- 08:59
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İran müharibədən bezib və sülh istəyir.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə "Truth Social"da yazıb.
"Dünya Sülhü üçün böyük bir gün! İran bunun baş verməsini istəyir, onlar artıq cana doyublar! Eynilə digər hər kəs də!", - Tramp vurğulayıb və əlavə edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Hörmüz boğazındakı nəqliyyat sıxlığı ilə bağlı kömək edəcək:
"Çoxlu müsbət fəaliyyət olacaq! Böyük pullar qazanılacaq. İran yenidənqurma prosesinə başlaya bilər. Biz hər növ təchizatla yüklənəcəyik və hər şeyin yaxşı getdiyindən əmin olmaq üçün sadəcə "ətrafda olacağıq". Bunun belə olacağına əminəm. Eynilə ABŞ-də yaşadığımız kimi, bu, Yaxın Şərqin Qızıl Dövrü ola bilər!!!".
09:11
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının yarımfinal mərhələsi başlayırKomanda
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.04.2026)Maliyyə
09:05
UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçiriləcəkFutbol
08:59
Tramp: İran yenidənqurma prosesinə başlaya bilərRegion
08:55
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.04.2026)Maliyyə
08:46
Pekin: Tayvan hökuməti ABŞ-yə görə adanın iqtisadiyyatını Çindən uzaqlaşdırmağa çalışırDigər ölkələr
08:44
Füzulidə 15 kiloqram marixuana və psixotrop həblər aşkarlanıbHadisə
08:40
FHN gözlənilən küləkli havaya görə əhaliyə müraciət edibEkologiya
08:27