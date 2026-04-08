Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.04.2026)
Финансы
- 08 апреля, 2026
- 09:02
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
94,32
|
- 17,38
|
33,47
|
WTI (долл/барр)
|
95,73
|
- 20,71
|
38,31
|
Золото (долл/унция)
|
4 833,20
|
162,00
|
492,10
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 584,46
|
- 85,42
|
- 1 478,83
|
S&P 500
|
6 616,85
|
5,02
|
- 228,65
|
Nasdaq
|
22 017,85
|
21,51
|
- 1 224,14
|
Nikkei
|
56 216,81
|
2 955,04
|
5 877,33
|
Dax
|
22 921,59
|
- 246,49
|
- 1 568,82
|
FTSE 100
|
10 348,79
|
- 87,50
|
417,41
|
CAC 40 INDEX
|
7 908,74
|
- 53,65
|
- 240,76
|
Shanghai Composite
|
3 891,02
|
9,49
|
- 77,82
|
Bist 100
|
12 921,56
|
- 190,75
|
1 660,04
|
RTS
|
1 118,98
|
4,64
|
4,85
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1679
|
0,0145
|
- 0,0066
|
USD/GBP
|
1,3417
|
0,0189
|
- 0,0056
|
JPY/USD
|
158,4200
|
- 1,3700
|
1,9700
|
RUB/USD
|
78,3886
|
- 0,5970
|
- 0,3614
|
TRY/USD
|
44,5429
|
- 0,0651
|
1,5867
|
CNY/USD
|
6,8308
|
- 0,0462
|
- 0,1582
