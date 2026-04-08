    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.04.2026)

    Maliyyə
    • 08 aprel, 2026
    • 08:55
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    94,32

    - 17,38

    33,47

    Neft WTI (dollar/barel)

    95,73

    - 20,71

    38,31

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 833,20

    162,00

    492,10

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 584,46

    - 85,42

    - 1 478,83

    S&P 500

    6 616,85

    5,02

    - 228,65

    Nasdaq

    22 017,85

    21,51

    - 1 224,14

    Nikkei

    56 216,81

    2 955,04

    5 877,33

    Dax

    22 921,59

    - 246,49

    - 1 568,82

    FTSE 100

    10 348,79

    - 87,50

    417,41

    CAC 40 INDEX

    7 908,74

    - 53,65

    - 240,76

    Shanghai Composite

    3 891,02

    9,49

    - 77,82

    Bist 100

    12 921,56

    - 190,75

    1 660,04

    RTS

    1 118,98

    4,64

    4,85

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1679

    0,0145

    - 0,0066

    USD/GBP

    1,3417

    0,0189

    - 0,0056

    JPY/USD

    158,4200

    - 1,3700

    1,9700

    RUB/USD

    78,3886

    - 0,5970

    - 0,3614

    TRY/USD

    44,5429

    - 0,0651

    1,5867

    CNY/USD

    6,8308

    - 0,0462

    - 0,1582
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (08.04.2026)

