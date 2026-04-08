    Tramp: ABŞ tam və qəti qələbə qazanıb

    Region
    08 aprel, 2026
    • 07:47
    Prezident Donald Tramp çərşənbə axşamı bildirib ki, İranla iki həftəlik atəşkəs razılaşması əldə edildikdən sonra ABŞ tam və qəti qələbə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bunu AFP-yə açıqlayıb.

    "Tam və qəti qələbə, 100 faiz və bu barədə heç bir şübhə yoxdur", - Tramp atəşkəs elan edildikdən qısa müddət sonra telefonla qısa müsahibəsində deyib.

    ABŞ lideri razılaşma pozularsa, İranın mülki elektrik stansiyalarını və körpülərini darmadağın etmək barədə ilkin təhdidlər barədə suala ətraflı cavab verməyib. "Bunu görməli olacaqsınız", - Tramp AFP-yə deyib.

    Onun sözlərinə görə, İranın zənginləşdirilmiş uranı məsələsi həll ediləcək:

    "İranı iki həftəlik atəşkəs razılaşmasına üçün danışıqlar masasına gətirməyə Çinin kömək etdiyinə inanıram".

    ABŞ prezidentinin çinli həmkarı Si Cinpinlə görüşmək üçün may ayında Pekinə səfər etməsi planlaşdırılır.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Atəşkəs Razılaşması İran İslam Respublikası İranın nüvə proqramı uranın zənginləşdirilməsi
    Трамп: США одержали полную и безоговорочную победу

    Son xəbərlər

    09:11

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının yarımfinal mərhələsi başlayır

    Komanda
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.04.2026)

    Maliyyə
    09:05

    UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçiriləcək

    Futbol
    08:59

    Tramp: İran yenidənqurma prosesinə başlaya bilər

    Region
    08:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.04.2026)

    Maliyyə
    08:46

    Pekin: Tayvan hökuməti ABŞ-yə görə adanın iqtisadiyyatını Çindən uzaqlaşdırmağa çalışır

    Digər ölkələr
    08:44

    Füzulidə 15 kiloqram marixuana və psixotrop həblər aşkarlanıb

    Hadisə
    08:40

    FHN gözlənilən küləkli havaya görə əhaliyə müraciət edib

    Ekologiya
    08:27

    Quterreş ABŞ ilə İran arasında atəşkəsi alqışlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti