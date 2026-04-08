МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной Агдабанской резни
- 08 апреля, 2026
- 08:10
Со дня Агдабанской резни - одного из многочисленных тяжких и жестоких военных преступлений, совершенных Арменией против азербайджанцев, - минуло 34 года.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана, размещенной в социальной сети X.
Отмечается, что в 1992 году село Агдабан Кяльбаджарского района, состоявшее из 130 домов, было полностью разрушено армянскими вооруженными формированиями, а сам населенный пункт - стерт с лица земли.
779 мирных жителей подверглись жестоким пыткам, 67 человек были убиты с особой жестокостью.
"Эта трагедия навсегда останется в истории как один из болезненных примеров тяжких преступлений, совершенных против азербайджанского народа.
С глубоким прискорбием и уважением чтим память жертв Агдабана.
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов", - говорится в публикации.