МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной Агдабанской резни

Со дня Агдабанской резни - одного из многочисленных тяжких и жестоких военных преступлений, совершенных Арменией против азербайджанцев, - минуло 34 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана, размещенной в социальной сети X.

Отмечается, что в 1992 году село Агдабан Кяльбаджарского района, состоявшее из 130 домов, было полностью разрушено армянскими вооруженными формированиями, а сам населенный пункт - стерт с лица земли.

779 мирных жителей подверглись жестоким пыткам, 67 человек были убиты с особой жестокостью.

"Эта трагедия навсегда останется в истории как один из болезненных примеров тяжких преступлений, совершенных против азербайджанского народа.

С глубоким прискорбием и уважением чтим память жертв Агдабана.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов", - говорится в публикации.