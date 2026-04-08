    Xarici İşlər Nazirliyi Ağdaban qətliamı ilə bağlı məlumat paylaşıb

    • 08 aprel, 2026
    Xarici İşlər Nazirliyi Ağdaban qətliamı ilə bağlı məlumat paylaşıb

    Ermənistan tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş çoxsaylı ağır və amansız müharibə cinayətlərindən biri olan Ağdaban qətliamından 34 il ötür.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı məlumatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, 1992-ci ildə 130 evdən ibarət Kəlbəcərin Ağdaban kəndi erməni silahlı birləşmələri tərəfindən tamamilə dağıdılıb, yaşayış məntəqəsi yerlə-yeksan edilib.

    779 nəfər dinc sakin ağır işgəncələrə məruz qalıb, 67 nəfər isə xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib:

    "Bu faciə Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ağır cinayətlərin acı nümunələrindən biri kimi tarixdə qalır.

    Ağdaban qurbanlarının xatirəsini dərin hüzn və ehtiramla yad edirik.

    Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!".

    МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной Агдабанской резни
    Azerbaijan's MFA shares post on Agdaban massacre

