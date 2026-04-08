Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Гутерриш приветствует прекращение огня между США и Ираном

    Другие страны
    • 08 апреля, 2026
    • 08:49
    Гутерриш приветствует прекращение огня между США и Ираном

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует договоренность о прекращении огня между США и Ираном.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    По его словам, Гутерриш призвал все стороны нынешнего конфликта на Ближнем Востоке выполнять свои обязательства в рамках международного права и соблюдать условия перемирия, чтобы открыть путь к устойчивому и всеобъемлющему миру в регионе.

    Дюжаррик также отметил, что генсек ООН считает крайне важным положить конец войне ради защиты жизней мирных граждан.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Прекращение огня
    Quterreş ABŞ ilə İran arasında atəşkəsi alqışlayıb

    Последние новости

    09:02

    Финансы
    08:58

    Другие страны
    08:49

    Другие страны
    08:31
    Фото

    Инфраструктура
    08:10

    Внешняя политика
    08:07

    Другие страны
    07:49

    Другие страны
    07:29

    В регионе
    07:19

    Другие страны
    Лента новостей