Гутерриш приветствует прекращение огня между США и Ираном
Другие страны
- 08 апреля, 2026
- 08:49
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует договоренность о прекращении огня между США и Ираном.
Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, Гутерриш призвал все стороны нынешнего конфликта на Ближнем Востоке выполнять свои обязательства в рамках международного права и соблюдать условия перемирия, чтобы открыть путь к устойчивому и всеобъемлющему миру в регионе.
Дюжаррик также отметил, что генсек ООН считает крайне важным положить конец войне ради защиты жизней мирных граждан.
