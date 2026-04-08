Гутерриш приветствует прекращение огня между США и Ираном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует договоренность о прекращении огня между США и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш призвал все стороны нынешнего конфликта на Ближнем Востоке выполнять свои обязательства в рамках международного права и соблюдать условия перемирия, чтобы открыть путь к устойчивому и всеобъемлющему миру в регионе.

Дюжаррик также отметил, что генсек ООН считает крайне важным положить конец войне ради защиты жизней мирных граждан.