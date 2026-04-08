Quterreş ABŞ ilə İran arasında atəşkəsi alqışlayıb

İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    Digər ölkələr
    • 08 aprel, 2026
    • 08:27
    BMT Baş katibi Antonio Quterreş ABŞ Prezidenti Donald Trampın İranın şərtlərini qəbul etməsi və atəşkəsi alqışlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT Baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dujarrik bildirib.

    "O, Yaxın Şərqdəki hazırkı münaqişənin bütün tərəflərini beynəlxalq hüquq üzrə öhdəliklərinə əməl etməyə və atəşkəsin şərtlərinə riayət etməyə çağırır ki, regionda davamlı və hərtərəfli sülhə yol açılsın", - Dujarrik qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, A. Quterreş mülki vətəndaşların həyatını qorumaq üçün savaşa son qoyulmasını vacib sayıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Atəşkəs Razılaşması Antonio Quterreş Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Гутерриш приветствует прекращение огня между США и Ираном

