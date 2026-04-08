Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Цены на нефть обвалились после заявления о прекращении огня между США и Ираном

    Другие страны
    • 08 апреля, 2026
    • 07:49
    Цены на нефть обвалились после заявления о прекращении огня между США и Ираном

    После сообщения о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном мировые цены на нефть резко пошли вниз.

    Как передает Report, стоимость нефти марки Brent в ходе торгов впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель. По состоянию на 04:18 по бакинскому времени июньские фьючерсы на Brent подешевели на 10,9% по сравнению с предыдущим закрытием - до 93,70 доллара за баррель.

    По данным The New York Times, цена на нефть марки WTI также снизилась более чем на 9%, достигнув 102 долларов за баррель.

    Отметим, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана, стартовавшей 28 февраля, нефтяные котировки демонстрировали стремительный рост. За этот период стоимость барреля увеличилась с 65 до 100 долларов, а мартовский скачок цен стал самым значительным с 1983 года. Средняя оптовая цена Brent в марте составила 103 доллара за баррель.

    ABŞ və İran arasında atəşkəs bəyanatından sonra neft ucuzlaşıb

    Последние новости

    09:02

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.04.2026)

    Финансы
    08:58

    Трамп: Тегеран может приступить к восстановительным работам

    Другие страны
    08:49

    Гутерриш приветствует прекращение огня между США и Ираном

    Другие страны
    08:31
    Фото

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:10

    МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной Агдабанской резни

    Внешняя политика
    08:07

    Пекин обвинил власти Тайваня в экономическом дистанцировании острова от материкового Китая ради США

    Другие страны
    07:49

    Цены на нефть обвалились после заявления о прекращении огня между США и Ираном

    Другие страны
    07:29

    Трамп: США одержали полную и безоговорочную победу

    В регионе
    07:19

    Нетаньяху: Режим прекращения огня между США и Ираном не распространяется на Ливан

    Другие страны
    Лента новостей