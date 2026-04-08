Цены на нефть обвалились после заявления о прекращении огня между США и Ираном

После сообщения о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном мировые цены на нефть резко пошли вниз.

Как передает Report, стоимость нефти марки Brent в ходе торгов впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель. По состоянию на 04:18 по бакинскому времени июньские фьючерсы на Brent подешевели на 10,9% по сравнению с предыдущим закрытием - до 93,70 доллара за баррель.

По данным The New York Times, цена на нефть марки WTI также снизилась более чем на 9%, достигнув 102 долларов за баррель.

Отметим, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана, стартовавшей 28 февраля, нефтяные котировки демонстрировали стремительный рост. За этот период стоимость барреля увеличилась с 65 до 100 долларов, а мартовский скачок цен стал самым значительным с 1983 года. Средняя оптовая цена Brent в марте составила 103 доллара за баррель.