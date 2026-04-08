КНДР вновь произвела запуск в сторону Японского моря

Северная Корея в среду осуществила по меньшей мере один запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Согласно информации, это уже второй подобный запуск за последние два дня. Накануне северокорейские военные также произвели запуск неопознанного снаряда из района Пхеньяна. По данным южнокорейской стороны, тот объект вскоре после старта исчез с радаров, что, предположительно, свидетельствует о неудачном запуске.

Очередные пуски произошли на фоне недавних заявлений президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, который выразил сожаление в связи с полетами беспилотников, отправленных частными лицами на территорию КНДР. На заседании кабинета министров он отметил, что подобные действия лишь провоцируют ненужную военную напряженность в отношениях с Пхеньяном.

Высказывания южнокорейского лидера прозвучали после того, как на прошлой неделе прокуратура предъявила обвинения трем лицам по делу о запуске беспилотников в сторону Северной Кореи в период с сентября по январь.

Спустя несколько часов после заявления Ли с комментарием выступила Ким Ё Чжон - сестра лидера КНДР Ким Чен Ына. В своем заявлении она отметила, что северокорейский лидер расценил южнокорейского президента как человека с "откровенным и широким кругозором".

При этом Ким Ё Чжон предостерегла Сеул от дальнейших шагов, которые в Пхеньяне могут расценить как провокационные, и призвала воздержаться от попыток контакта, ограничиваясь лишь риторикой о мире и безопасности.

Предыдущий запуск баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря был зафиксирован 14 марта - в период проведения ежегодных совместных весенних учений Южной Кореи и США. На следующий день северокорейские государственные СМИ сообщили о проведении учений с применением 600-миллиметровых реактивных систем залпового огня.