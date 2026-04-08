    • 08 апреля, 2026
    • 07:11
    Иракское Исламское сопротивление объявило о приостановке атак на американские базы в регионе на две недели

    Военизированные шиитские группировки, действующие под названием "Исламское сопротивление Ирака", объявили о двухнедельном прекращении боевых операций против объектов США и Израиля как на территории Ирака, так и за его пределами.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении радикальных формирований, которое цитирует телеканал Al Arabiya.

    "Мы объявляем о двухнедельной приостановке военных операций внутри и за пределами страны", - отмечается в сообщении.

    Напомним, "Исламское сопротивление Ирака" представляет собой объединение действующих в стране вооруженных формирований, пользующихся поддержкой Ирана. В альянс входят, в частности, такие группировки, как "Катаиб Хезболла", "Движение Нуджаба" и "Катаиб Сейид аш-Шухада".

    Указанные формирования ранее осуществляли атаки с применением беспилотников и ракет по американским базам в регионе, а также по военным объектам Израиля.

    Свою деятельность объединение обосновывает требованием полного вывода американских войск из Ирака и Сирии, а также поддержкой сопротивления Израилю на фоне войны в Газе.

