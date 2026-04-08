КНДР назвала Южную Корею самым враждебным государством

Пхеньян заявил, что Республика Корея остается для КНДР наиболее враждебной страной, несмотря на сожаление, выраженное президентом Ли Чжэ Мёном в связи с инцидентом вокруг вторжения беспилотников в воздушное пространство соседнего государства.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении первого заместителя министра иностранных дел КНДР, директора 10-го департамента внешнеполитического ведомства Чан Гым Чхоля, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

По его словам, сущность Южной Кореи как "самого враждебного и отвратительного для КНДР государства" не меняется вне зависимости от заявлений и действий ее руководства.

Чан Гым Чхоль напомнил, что 6 апреля заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон выступила с заявлением для прессы, в котором положительно оценила реакцию президента Республики Корея на инцидент с беспилотниками. Тогда Ли Чжэ Мён выразил сожаление из-за "безответственных и безрассудных действий", приведших к ненужной военной напряженности.

Ким Ё Чжон назвала этот шаг "весьма обнадеживающим и мудрым поведением", охарактеризовав позицию южнокорейского лидера как "честную и великодушную". Вместе с тем она призвала Сеул отказаться от "безрассудных провокаций" против КНДР и прекратить попытки установить контакт с Пхеньяном, предупредив, что в противном случае Республика Корея заплатит "невообразимо большую цену".

В новом заявлении замглавы МИД КНДР отметил, что в Сеуле, по его мнению, неверно истолковали смысл этих слов. Он подверг резкой критике оценки, прозвучавшие в южнокорейских кругах, включая администрацию президента, назвав их абсурдными.

По утверждению Чан Гым Чхоля, главный смысл предупреждения Пхеньяна сводится к одному: если Южная Корея хочет спокойствия, ей следует не трогать КНДР.

Ранее, в начале января, военные КНДР сообщили, что 27 сентября и 4 января беспилотники, якобы запущенные с территории Республики Корея, нарушили воздушную границу страны. В Сеуле отвергли причастность вооруженных сил к этим эпизодам. Южнокорейские власти начали расследование версии о возможной причастности частных лиц.