    Бен Робертс-Смит останется под стражей по делу о военных преступлениях

    • 08 апреля, 2026
    • 06:47
    Бен Робертс-Смит останется под стражей по делу о военных преступлениях

    В Австралии бывший военнослужащий элитного подразделения SAS Бен Робертс-Смит останется под стражей по обвинению в военных преступлениях, совершенных в Афганистане.

    Как передает Report, об этом сообщают австралийские СМИ.

    По данным следствия, 47-летнему Робертсу-Смиту предъявлены обвинения по пяти эпизодам, связанным с убийством пяти мирных жителей в Афганистане в период с 2009 по 2012 год. По каждому из пунктов ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

    После ареста бывшему военнослужащему отказали в освобождении под залог. Ночь он провел в исправительном комплексе Силверуотер, расположенном на западе Сиднея.

    На очередном судебном заседании защита не стала добиваться его освобождения. Адвокат Робертса-Смита Джордан Портокалли заявил в суде, что соответствующее ходатайство подаваться не будет, и попросил назначить очное слушание позднее в тот же день.

    Судья Лукас Свон постановил вновь рассмотреть дело 4 июня. Таким образом, до этой даты обвиняемый останется в заключении, если стороне защиты не удастся добиться более раннего слушания.

    По версии Федеральной полиции Австралии, жертвы на момент гибели не участвовали в боевых действиях, были задержаны, безоружны и находились под контролем австралийских военных. Следствие также считает, что они были убиты либо самим Робертсом-Смитом, либо его подчиненными по его приказу и в его присутствии.

    Расследование ведут Федеральная полиция Австралии и Управление специального следователя, созданное для проверки заявлений о возможных преступлениях со стороны австралийских военнослужащих. Оно продолжается с 2021 года.

    Робертс-Смит, проходивший службу в полку специальной авиационной службы, ранее считался одним из самых известных австралийских военных. Он участвовал в шести командировках в Афганистан в 2006–2012 годах и был удостоен ряда высших наград, включая Крест Виктории.

    Сам бывший военнослужащий последовательно отвергает все обвинения, связанные с его службой в Афганистане.

    Ben Roberts-Smit hərbi cinayətlər işi üzrə həbsdə qalacaq

    Последние новости

    07:29

    Трамп: США одержали полную и безоговорочную победу

    В регионе
    07:19

    Нетаньяху: Режим прекращения огня между США и Ираном не распространяется на Ливан

    Другие страны
    07:11

    Иракское "Исламское сопротивление" объявило о приостановке атак на американские базы в регионе на две недели

    Другие страны
    06:47

    Бен Робертс-Смит останется под стражей по делу о военных преступлениях

    Другие страны
    06:18

    КНДР вновь произвела запуск в сторону Японского моря

    Другие страны
    05:55

    Трамп разгневался из-за заявления Ирана о "победе"

    Другие страны
    05:18

    КНДР назвала Южную Корею самым враждебным государством

    Другие страны
    04:57

    CNN: Вэнс, Уиткофф и Кушнер могут выступить основными переговорщиками с Ираном в Исламабаде

    Другие страны
    04:47

    Шахбаз Шариф: Иран и США договорились о прекращении огня

    В регионе
    Лента новостей