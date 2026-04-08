Бен Робертс-Смит останется под стражей по делу о военных преступлениях

В Австралии бывший военнослужащий элитного подразделения SAS Бен Робертс-Смит останется под стражей по обвинению в военных преступлениях, совершенных в Афганистане.

По данным следствия, 47-летнему Робертсу-Смиту предъявлены обвинения по пяти эпизодам, связанным с убийством пяти мирных жителей в Афганистане в период с 2009 по 2012 год. По каждому из пунктов ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

После ареста бывшему военнослужащему отказали в освобождении под залог. Ночь он провел в исправительном комплексе Силверуотер, расположенном на западе Сиднея.

На очередном судебном заседании защита не стала добиваться его освобождения. Адвокат Робертса-Смита Джордан Портокалли заявил в суде, что соответствующее ходатайство подаваться не будет, и попросил назначить очное слушание позднее в тот же день.

Судья Лукас Свон постановил вновь рассмотреть дело 4 июня. Таким образом, до этой даты обвиняемый останется в заключении, если стороне защиты не удастся добиться более раннего слушания.

По версии Федеральной полиции Австралии, жертвы на момент гибели не участвовали в боевых действиях, были задержаны, безоружны и находились под контролем австралийских военных. Следствие также считает, что они были убиты либо самим Робертсом-Смитом, либо его подчиненными по его приказу и в его присутствии.

Расследование ведут Федеральная полиция Австралии и Управление специального следователя, созданное для проверки заявлений о возможных преступлениях со стороны австралийских военнослужащих. Оно продолжается с 2021 года.

Робертс-Смит, проходивший службу в полку специальной авиационной службы, ранее считался одним из самых известных австралийских военных. Он участвовал в шести командировках в Афганистан в 2006–2012 годах и был удостоен ряда высших наград, включая Крест Виктории.

Сам бывший военнослужащий последовательно отвергает все обвинения, связанные с его службой в Афганистане.