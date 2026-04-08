    Трамп разгневался из-за заявления Ирана о "победе"

    Другие страны
    • 08 апреля, 2026
    • 05:55
    Трамп разгневался из-за заявления Ирана о победе

    Заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана о том, что Исламская Республика одержала победу над Америкой, вызвало гнев президента США Дональда Трампа, который обвинил CNN в распространении дезинформации.

    Как сообщает Report, об этом Трамп написал в своем аккаунте в Truth Social.

    "Заявление, распространенное "CNN World News", является фальшивкой, о чем CNN прекрасно известно", - заявил президент США, добавив, что официальным заявлением Ирана является документ, опубликованный в социальных сетях министром иностранных дел Аббасом Аракчи.

    "Это заявление (документ, распространенный Аракчи) я разместил в "Truth" ("Truth Social"). Сейчас власти пытаются установить наличие преступного следа в публикации фальшивого заявления "CNN World". CNN предписывается немедленно отозвать это сообщение и принести полные извинения за свой, как всегда, отвратительный репортаж. Результаты расследования будут объявлены в ближайшее время", - подчеркнул Трамп.

    Отметим, что Высший совет национальной безопасности Ирана распространил заявление о якобы одержанной победе над США и обнародовал условия, которые, по его версии, Белый дом был вынужден принять. После этого Аббас Аракчи опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях пояснение о том, на каких условиях может быть достигнуто прекращение огня. Позднее Трамп также разместил заявление, опубликованное Аракчи, на своей странице в Truth Social.

    Для справки: хотя заявление главы МИД Ирана было распространено со ссылкой на Высший совет национальной безопасности, тексты этих документов отличаются.

