Иран раскрыл условия, якобы принятые США

Высший совет национальной безопасности Ирана распространил заявление о якобы одержанной победе над США и раскрыл условия, которые, как утверждается, принял Белый дом.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, в заявлении утверждается, что президент США Дональд Трамп принял предложенный Тегераном план из 10 пунктов.

"Враг потерпел сокрушительное поражение в войне, которую вел против иранского народа, а Исламская Республика вынудила Америку принять свой план из 10 пунктов", - говорится в заявлении.

Высший совет национальной безопасности Ирана также раскрыл предложения, направленные Белому дому:

"Этот план предусматривает, что Америка обязуется не совершать агрессии, признать сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, принять обогащение урана, отменить все санкции, положить конец всем резолюциям, принятым Советом Безопасности ООН, компенсировать ущерб, причиненный Ирану, вывести американские войска из региона, а также прекратить войну на всех фронтах, в том числе против исламского сопротивления Ливана ("Хезболлах")".

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности на две недели приостановить бомбардировки и удары по Ирану при условии полного, немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива со стороны Тегерана.