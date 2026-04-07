    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Ərdoğan: İstanbuldakı silahlı insidenti qətiyyətlə pisləyirəm

    Region
    • 07 aprel, 2026
    • 17:22
    Ərdoğan: İstanbuldakı silahlı insidenti qətiyyətlə pisləyirəm

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbuldakı silahlı insidenti pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Ankarada ROKETSAN istehsal obyektlərinin açılışı mərasimində deyib.

    Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə terrorun hər növü ilə mübarizəni qətiyyətlə davam etdirəcək?

    "Biz təxribatlarla Türkiyənin təhlükəsizlik mühitinə zərər vurulmasına imkan verməyəcəyik".

    Qeyd edək ki, aprelin 7-də İsrailin İstanbuldakı Baş Konsulluğunun qarşısında atışma baş verib, nəticədə bir şübhəli öldürülüb, ikisi yaralı halda ələ keçirilib. Həmçinin 2 polis əməkdaşı da silahlı insident zamanı xəsarət alıb.

    Эрдоган: Решительно осуждаю нападение на Генконсульство Израиля в Стамбуле
    Erdogan condemns Istanbul shooting incident

