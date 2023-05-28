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Эрдоган призвал сторонников охранять урны для голосования до подведения итогов выборов

Эрдоган призвал сторонников охранять урны для голосования до подведения итогов выборов Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к своим сторонникам.
В регионе
28 мая 2023 г. 18:19
Эрдоган призвал сторонников охранять урны для голосования до подведения итогов выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к своим сторонникам.

Как передает Report, соответствующее обращение размещено на странице главы государства в Twitter.

"Я хотел бы поблагодарить всех и каждого, кто с раннего утра самоотверженно работал на избирательных участках. Я призываю всех моих братьев и сестер защищать урны для голосования до подведения итогов. Настало время защитить волю нашего народа", - отметил президент Турции.

Напомним, что сегодня в Турции прошел второй тур президентских выборов.

В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Позднее С.Оган высказался в поддержку действующего главы государства.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжили борьбу во втором туре.

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