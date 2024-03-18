Эрдоган поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому коллеге Владимиру Путину.
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Согласно информации, турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России.
"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений. Обсуждены вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся в том числе черноморского региона", - говорится в сообщении.
Владимир Путин также поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамазан.
Стороны условились продолжить диалог в различных форматах.