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Эрдоган поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Эрдоган поздравил Путина с переизбранием на пост президента России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому коллеге Владимиру Путину.
В регионе
18 марта 2024 г. 22:50
Эрдоган поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Согласно информации, турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений. Обсуждены вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся в том числе черноморского региона", - говорится в сообщении.

Владимир Путин также поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамазан.

Стороны условились продолжить диалог в различных форматах.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Putini yenidən Rusiya prezidenti seçilməsi münasibətilə təbrik edib

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