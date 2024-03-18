Эрдоган поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Согласно информации, турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений. Обсуждены вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся в том числе черноморского региона", - говорится в сообщении.

Владимир Путин также поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамазан.

Стороны условились продолжить диалог в различных форматах.