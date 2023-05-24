Эрдоган поблагодарил жителей зоны бедствия за активное участие в выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил всех жителей зоны февральских землетрясений за активное участие на выборах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил всех жителей зоны февральских землетрясений за активное участие на выборах.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом турецкий лидер написал в Twitter.

В публикации, политик подчеркнул, что уважает мнение каждого избирателя вне зависимости от политических взглядов.

Глава государства заверил, что усилия по восстановлению зоны бедствия будут продолжены вплоть до полного улучшения ситуации на юге и юго-востоке страны: "В провинциях, пострадавших от землетрясения 6 февраля, на сегодняшний день установлено более 910 тыс. палаток, размещено 117 тыс. модульных жилых конструкций", - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил, что больница Defne в южной провинции Хатай была сдана в эксплуатацию всего за 57 дней.

"За год будет построено 319 тыс. домов, а в целом планируется возвести 650 тыс. жилых построек", - сказал Эрдоган.

Политик сообщил, что первые ключи от новых квартир лишившимся домов жителям зоны бедствия передадут уже в октябре-ноябре текущего года.

Он призвал жителей зоны бедствия не верить негативным сценариям: "Государство рядом с вами!", - написал он.