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Эрдоган поблагодарил жителей зоны бедствия за активное участие в выборах

Эрдоган поблагодарил жителей зоны бедствия за активное участие в выборах Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил всех жителей зоны февральских землетрясений за активное участие на выборах.
В регионе
24 мая 2023 г. 11:40
Эрдоган поблагодарил жителей зоны бедствия за активное участие в выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил всех жителей зоны февральских землетрясений за активное участие на выборах.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом турецкий лидер написал в Twitter.

В публикации, политик подчеркнул, что уважает мнение каждого избирателя вне зависимости от политических взглядов.

Глава государства заверил, что усилия по восстановлению зоны бедствия будут продолжены вплоть до полного улучшения ситуации на юге и юго-востоке страны: "В провинциях, пострадавших от землетрясения 6 февраля, на сегодняшний день установлено более 910 тыс. палаток, размещено 117 тыс. модульных жилых конструкций", - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил, что больница Defne в южной провинции Хатай была сдана в эксплуатацию всего за 57 дней.

"За год будет построено 319 тыс. домов, а в целом планируется возвести 650 тыс. жилых построек", - сказал Эрдоган.

Политик сообщил, что первые ключи от новых квартир лишившимся домов жителям зоны бедствия передадут уже в октябре-ноябре текущего года.

Он призвал жителей зоны бедствия не верить негативным сценариям: "Государство рядом с вами!", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan zəlzələ bölgəsində yaşayan vətəndaşlara çağırış edib, müxalifəti qınayıb

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