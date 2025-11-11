Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Эрдоган обсудил с Кобахидзе ход спасательных работ на месте авиакатастрофы

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 22:13
    Эрдоган обсудил с Кобахидзе ход спасательных работ на месте авиакатастрофы

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

    Как передает Report, со ссылкой на газету Hurriyyet, стороны обсудили ход поисково-спасательных работ на месте крушения турецкого военно-транспортного самолета в Грузии.

    Кобахидзе выразил соболезнования Эрдогану в связи с происшествием.

    Отметим, что сегодня самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.

