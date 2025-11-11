Эрдоган обсудил с Кобахидзе ход спасательных работ на месте авиакатастрофы
В регионе
- 11 ноября, 2025
- 22:13
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Как передает Report, со ссылкой на газету Hurriyyet, стороны обсудили ход поисково-спасательных работ на месте крушения турецкого военно-транспортного самолета в Грузии.
Кобахидзе выразил соболезнования Эрдогану в связи с происшествием.
Отметим, что сегодня самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.
