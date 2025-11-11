Глава МИД: Азербайджан готов оказать необходимую поддержку для устранения последствий авиакатастрофы Внешняя политика

Эрдоган обсудил с Кобахидзе ход спасательных работ на месте авиакатастрофы В регионе

Минкультуры Азербайджана призвал СМИ проверять информацию перед публикацией Kультурная политика

Генсек "Хезболлах": Мы не сложим оружие и не откажемся от борьбы Другие страны

ОТГ выразила соболезнования Турции после крушения военного самолета в Грузии В регионе

Орбан: Саммит между РФ и США в Будапеште остается на повестке Другие страны

Шесть стран ЕС готовятся подать заявку на освобождение от переселения мигрантов Другие

Минобороны Турции: Причина авиакатастрофы будет установлена после детального изучения обломков - ОБНОВЛЕНО В регионе