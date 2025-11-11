İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Ərdoğan Kobaxidze ilə təyyarənin ətrafında aparılan axtarış-xilasetmə işlərini müzakirə edib

    Region
    • 11 noyabr, 2025
    • 22:07
    Ərdoğan Kobaxidze ilə təyyarənin ətrafında aparılan axtarış-xilasetmə işlərini müzakirə edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə telefonla danışıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hürriyyət" məlumat yayıb.

    Telefon danışığı zamanı Gürcüstanda qəzaya uğrayan hərbi yük təyyarəsinin ətrafında aparılan axtarış-xilasetmə işləri müzakirə edilib.

    Kobaxidze hadisə ilə bağlı Ərdoğana başsağlığı verib.

    Qeyd edək ki, Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə məxsus C-130 təyyarəsinin göyərtəsində 20 hərbçi olub.

    Türkiyə Gürcüstan Rəcəb Tayyib Ərdoğan İrakli Kobaxidze
