Эрдоган: мы полны решимости сделать Турцию самой подготовленной к стихийным бедствиям страной в мире

Мы полны решимости сделать Турцию самой подготовленной к стихийным бедствиям страной в мире.

Мы полны решимости сделать Турцию самой подготовленной к стихийным бедствиям страной в мире.

Как передает Report , об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в стране будет создан Совет по управлению стихийными бедствиями.

"Мы сделаем землетрясения 6 февраля, которые вошли в историю нашей страны как одни из самых разрушительных стихий с точки зрения человеческих жертв, началом нового этапа в предотвращении бедствий. Нет сомнения, что теперь мы будем реагировать оперативнее и практичнее. Мы будем внимательно следить за стихийными бедствиями и принимать непосредственное участие в исследованиях", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.