О нас

Эрдоган: мы полны решимости сделать Турцию самой подготовленной к стихийным бедствиям страной в мире

Эрдоган: мы полны решимости сделать Турцию самой подготовленной к стихийным бедствиям страной в мире Мы полны решимости сделать Турцию самой подготовленной к стихийным бедствиям страной в мире.
В регионе
3 марта 2023 г. 22:59
Эрдоган: мы полны решимости сделать Турцию самой подготовленной к стихийным бедствиям страной в мире

Мы полны решимости сделать Турцию самой подготовленной к стихийным бедствиям страной в мире.

Как передает Report, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в стране будет создан Совет по управлению стихийными бедствиями.

"Мы сделаем землетрясения 6 февраля, которые вошли в историю нашей страны как одни из самых разрушительных стихий с точки зрения человеческих жертв, началом нового этапа в предотвращении бедствий. Нет сомнения, что теперь мы будем реагировать оперативнее и практичнее. Мы будем внимательно следить за стихийными бедствиями и принимать непосредственное участие в исследованиях", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Türkiyəni dünyada fəlakətlərə ən hazırlıqlı ölkə etməkdə qərarlıyıq"

Самое читаемое

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
Эрдоган выразил признательность за поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня
Эрдоган выразил признательность за поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня
25 февраля 2023 г. 18:57
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
27 февраля 2023 г. 21:36
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
28 февраля 2023 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi