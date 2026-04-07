Эрдоган: Мы не одобряем действия, направленные на тотальное уничтожение Ирана

Турция не одобряет действия, направленные на тотальное уничтожение Ирана, однако и не считает правильной позицию Ирана в отношении братских стран региона.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Мы не одобряем действия, направленные на тотальное уничтожение Ирана, и мы также не считаем правильной позицию Ирана в отношении братских стран региона. Мы убеждены, что каждый, кто обладает совестью, должен встать на сторону мира и сосредоточиться на дипломатии", - цитирует Эрдогана Управление по коммуникациям.

Турецкий лидер с удовлетворением отметил солидарность Турции и Испании во всех направлениях, прежде всего в сфере обороны, и нацеленность обеих сторон на дальнейшее развитие отношений.

Эрдоган и Санчес обсудили также ситуацию в сектора Газа, а также российско-украинский конфликт. Президент Турции подчеркнул важность возобновления переговоров для достижения мира.