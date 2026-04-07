Türkiyə və İspaniya İranın məhv edilməsinə qarşıdır
- 07 aprel, 2026
- 21:13
Türkiyə və İspaniya İranın məhv edilməsinə qarşıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes ilə telefon danışığı zamanı deyib.
"Prezident Ərdoğan İranın məhv edilməsinə qarşı olduğumuz kimi, Tehranın da bölgə ölkələrinə yönəlik mövqeyini doğru hesab etmədiyini bildirib", - məlumatda qeyd olunub və hər kəsin sülhə sahib çıxması, diplomatiyaya köklənməsinin vacibliyi vurğulanıb.
Türkiyə və İspaniyanın müdafiə başda olmaqla, hər sahədə nümayiş etdirdiyi həmrəylik qabardılıb.
Liderlər ikitərəfli münasibətlər ilə regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər.
İsrailin Qəzzadakı addımıları, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatdırılması kimi məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 7, 2026
Liderler, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda…