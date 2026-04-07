    Türkiyə və İspaniya İranın məhv edilməsinə qarşıdır

    Region
    • 07 aprel, 2026
    • 21:13
    Türkiyə və İspaniya İranın məhv edilməsinə qarşıdır

    Türkiyə və İspaniya İranın məhv edilməsinə qarşıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes ilə telefon danışığı zamanı deyib.

    "Prezident Ərdoğan İranın məhv edilməsinə qarşı olduğumuz kimi, Tehranın da bölgə ölkələrinə yönəlik mövqeyini doğru hesab etmədiyini bildirib", - məlumatda qeyd olunub və hər kəsin sülhə sahib çıxması, diplomatiyaya köklənməsinin vacibliyi vurğulanıb.

    Türkiyə və İspaniyanın müdafiə başda olmaqla, hər sahədə nümayiş etdirdiyi həmrəylik qabardılıb.

    Liderlər ikitərəfli münasibətlər ilə regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər.

    İsrailin Qəzzadakı addımıları, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatdırılması kimi məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Эрдоган: Мы не одобряем действия, направленные на тотальное уничтожение Ирана
    Türkiye, Spain oppose destruction of Iran, stress peace and diplomacy

    Son xəbərlər

    22:25

    İran XİN: Tehrandakı sinaqoq bombalanıb

    Region
    22:14

    KİV: İsrail Tehranda İran rəsmilərinin görüş yerinə aviazərbə endirib

    Region
    22:04

    Valdas Dambrauskas: "Oyunun gedişinə görə haqq etdiyimiz qələbəni qazandıq"

    Futbol
    22:02

    İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi: Trampın İran sivilizasiyasını məhv etməklə bağlı sözləri qəbuledilməzdir

    Region
    21:52

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə U-17 millisinin açıq məşqi keçirilib

    Fərdi
    21:49
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında özbək və qırğız yazıçılarla görüş keçirilib

    Ədəbiyyat
    21:39
    Foto

    AFFA-da Region Liqası klubları üçün xüsusi dövr iclası keçirilib

    Futbol
    21:33

    Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi növbəti dəfə Moldovanı məğlub edib

    Futbol
    21:32
    Foto

    TÜRKPA-nın İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının 13-cü iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti