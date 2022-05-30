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Эрдоган и Зеленский обсудили возможное продолжение переговоров РФ и Украины

Эрдоган и Зеленский обсудили возможное продолжение переговоров РФ и Украины Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил ситуацию в Украине, выразил готовность выступить посредником в случае проведения переговоров между Украиной и Россией.
В регионе
30 мая 2022 г. 22:49
Эрдоган и Зеленский обсудили возможное продолжение переговоров РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил ситуацию в Украине, выразил готовность выступить посредником в случае проведения переговоров между Украиной и Россией.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

"Турция приложила все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и готова предоставить больше поддержки, в том числе посредничество. Об этом президент Эрдоган заявил Зеленскому по телефону", - сообщает "Анадолу".

Также лидеры обсудили безопасные коридоры, турецкая сторона придала особое значение коридору для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по морю.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Zelenski arasında telefon danışığı olub

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