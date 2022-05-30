Эрдоган и Зеленский обсудили возможное продолжение переговоров РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил ситуацию в Украине, выразил готовность выступить посредником в случае проведения переговоров между Украиной и Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил ситуацию в Украине, выразил готовность выступить посредником в случае проведения переговоров между Украиной и Россией.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

"Турция приложила все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и готова предоставить больше поддержки, в том числе посредничество. Об этом президент Эрдоган заявил Зеленскому по телефону", - сообщает "Анадолу".

Также лидеры обсудили безопасные коридоры, турецкая сторона придала особое значение коридору для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по морю.