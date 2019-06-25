Эрдоган и Трамп обсудят ситуацию вокруг поставок С-400 в Осаке

Ситуация вокруг приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет обсуждаться на предстоящей встрече "на полях" саммита G20 в Осаке президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Отметим, что саммит G20 пройдет 28-29 июня.

Напомним, что США активно выступают против покупки Турцией российских систем С-400, грозя Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей F-35. В свою очередь, официальная Анкара неоднократно заявляла, что вопрос приобретения российских С-400 и страна не намерена отказываться от этих систем, несмотря на угрозы санкций.

Ранее президент Турции заявил, что поставки российских ЗРС начнутся в первой половине июля.