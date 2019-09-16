Эрдоган и Роухани проводят встречу в Анкаре в преддверии саммита по Сирии

Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани проводят двусторонние переговоры в Анкаре в преддверии саммита по Сирии, передает Report со ссылкой на CNN Turk.
По данным телеканала, иранский президент в 11:30 по местному времени прибыл во дворец Чанкая, который расположен в одноименном столичном районе.
Ожидается, что турецкий президент также проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Во второй половине дня президенты трех стран встретятся в рамках трехстороннего саммита, посвященного сирийскому урегулированию.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости