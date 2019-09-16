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Эрдоган и Роухани проводят встречу в Анкаре в преддверии саммита по Сирии

Эрдоган и Роухани проводят встречу в Анкаре
​Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани проводят двусторонние переговоры в Анкаре в преддверии саммита по Сирии
© Anadolu

Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани проводят двусторонние переговоры в Анкаре в преддверии саммита по Сирии, передает Report со ссылкой на CNN Turk.

По данным телеканала, иранский президент в 11:30 по местному времени прибыл во дворец Чанкая, который расположен в одноименном столичном районе.

Ожидается, что турецкий президент также проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Во второй половине дня президенты трех стран встретятся в рамках трехстороннего саммита, посвященного сирийскому урегулированию.

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