Эрдоган и Роухани проводят встречу в Анкаре в преддверии саммита по Сирии

© Anadolu https://report.az/storage/news/8ee7141d54fe8633ce0c0287ddcb5c45/6048a8a4-85cd-44b2-b0d0-d5dde3cb4347_292.jpg

Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани проводят двусторонние переговоры в Анкаре в преддверии саммита по Сирии, передает Report со ссылкой на CNN Turk.

По данным телеканала, иранский президент в 11:30 по местному времени прибыл во дворец Чанкая, который расположен в одноименном столичном районе.

Ожидается, что турецкий президент также проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Во второй половине дня президенты трех стран встретятся в рамках трехстороннего саммита, посвященного сирийскому урегулированию.