Эрдоган и Мерц в Анкаре проводят переговоры в закрытом режиме
- 30 октября, 2025
- 15:13
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Фридрих Мерц в Анкаре приступили к переговорам в закрытом режиме.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении администрации президента Турции.
Это первый визит Мерца в Турцию в качестве канцлера.
Ранее Мерц заявил о том, что между двумя странами имеются особые и многосторонние отношения, которые касаются не только вопросов внешней и безопасности политики, но и миграции, энергетики и торговли.
