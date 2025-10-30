Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Эрдоган и Мерц в Анкаре проводят переговоры в закрытом режиме

    В регионе
    • 30 октября, 2025
    • 15:13
    Эрдоган и Мерц в Анкаре проводят переговоры в закрытом режиме

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Фридрих Мерц в Анкаре приступили к переговорам в закрытом режиме.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении администрации президента Турции.

    Это первый визит Мерца в Турцию в качестве канцлера.

    Ранее Мерц заявил о том, что между двумя странами имеются особые и многосторонние отношения, которые касаются не только вопросов внешней и безопасности политики, но и миграции, энергетики и торговли.

    Реджеп Тайип Эрдоган Фридрих Мерц Германия Турция

    Последние новости

    15:21
    Фото

    В Гёйчае простились с шехидом Айдыном Нуриевым

    Внутренняя политика
    15:15

    Ильхам Алиев уволил Ислама Рзаева с должности главы ИВ Балакяна

    Внутренняя политика
    15:13

    Эрдоган и Мерц в Анкаре проводят переговоры в закрытом режиме

    В регионе
    15:08

    Британские парламентарии в начале 2026 года могут посетить Карабах

    Карабах
    15:04
    Фото

    SOCAR провела первый Форум по праву и комплаенсу

    Энергетика
    15:03

    Узбекистан предложил созвать всемирный саммит по профобразованию под эгидой ЮНЕСКО

    Другие страны
    14:58

    Фрукты и овощи из Азербайджана будут поставляться в Казахстан по зеленому коридору - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    14:56

    В Софии пройдет заседание азербайджано-болгарской МПК

    Экономика
    14:55

    Кавелашвили: Грузия не будет унижаться ради вступления в ЕС

    В регионе
    Лента новостей