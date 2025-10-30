Эрдоган и Мерц в Анкаре проводят переговоры в закрытом режиме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Фридрих Мерц в Анкаре приступили к переговорам в закрытом режиме.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении администрации президента Турции.

Это первый визит Мерца в Турцию в качестве канцлера.

Ранее Мерц заявил о том, что между двумя странами имеются особые и многосторонние отношения, которые касаются не только вопросов внешней и безопасности политики, но и миграции, энергетики и торговли.