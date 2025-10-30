Ərdoğan və Merts Ankarada qapalı formatda danışıqlar aparırlar
- 30 oktyabr, 2025
- 15:31
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Almaniya Kansleri Fridrix Merts Ankarada qapalı formatda danışıqlara başlayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident administrasiyasının məlumatında bildirilib.
Bu, F.Mertsin kansler qismində Türkiyəyə ilk səfəridir.
Almaniya Kansleri daha əvvəl bildirib ki, iki ölkə arasında təkcə xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələlərini deyil, həm də miqrasiya, energetika və ticarət məsələlərini əhatə edən xüsusi və çoxtərəfli münasibətlər var.
