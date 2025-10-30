İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ərdoğan və Merts Ankarada qapalı formatda danışıqlar aparırlar

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Almaniya Kansleri Fridrix Merts Ankarada qapalı formatda danışıqlara başlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident administrasiyasının məlumatında bildirilib.

    Bu, F.Mertsin kansler qismində Türkiyəyə ilk səfəridir.

    Almaniya Kansleri daha əvvəl bildirib ki, iki ölkə arasında təkcə xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələlərini deyil, həm də miqrasiya, energetika və ticarət məsələlərini əhatə edən xüsusi və çoxtərəfli münasibətlər var.

    Эрдоган и Мерц в Анкаре проводят переговоры в закрытом режиме

