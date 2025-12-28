İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Paris metrosunda sərnişinlərə bıçaqla hücum edən şəxs psixiatrik müalicəyə göndərilib

    Digər ölkələr
    • 28 dekabr, 2025
    • 04:37
    Paris metrosunda sərnişinlərə bıçaqla hücum edən şəxs psixiatrik müalicəyə göndərilib

    Fransa hakimiyyəti Paris metrosunda üç qadına bıçaqla hücum edən Mali əsilli şəxsi psixiatrik müalicəyə göndərib.

    "Report"un "Le Parisien" qəzetinə istinadən məlumatına görə, insident 26 dekabrda paytaxt metropoliteninin 3-cü xəttində baş verib.

    Hücum nəticəsində üç qadın xəsarət alıb, onlardan biri hamilə olub. Hamısına tibbi yardım göstərilib, həyatları üçün təhlükə yoxdur.

    Şübhəli şəxs videomüşahidə kameraları vasitəsilə müəyyən edilib. O, Parisin Sarsel (Val-d"Oaz departamenti) qəsəbəsində saxlanılıb, lakin sonradan həbsdən azad edilərək məcburi psixiatrik müalicəyə yönləndirilib.

    Polisin məlumatına görə, 25 yaşlı kişi daha əvvəl xırda oğurluqlar və narkotik təsiri altında əmlaka ziyan vurma halları ilə bağlı məsuliyyətə cəlb olunub. Bundan əlavə, ona əvvəllər Fransa ərazisini tərk etmək göstərişi verilib.

    Fransa Mali metro
    Во Франции напавшего с ножом на пассажирок метро направили на психиатрическое лечение

    Son xəbərlər

    05:11

    Böyük Britaniya Konqo vətəndaşları üçün viza tələblərini sərtləşdirib

    Digər ölkələr
    04:37

    Paris metrosunda sərnişinlərə bıçaqla hücum edən şəxs psixiatrik müalicəyə göndərilib

    Digər ölkələr
    04:09

    Urmiya gölündəki duz fırtınalarının qonşu ölkələrin ekologiyasına mümkün təsiri açıqlanıb

    Region
    03:49

    İsveçrə hərbçilərinin yalnız üçdə biri tam şəkildə silah və avadanlıqla təmin olunub

    Digər ölkələr
    03:17

    Xorvatiya 2026-cı ildən öz hava məkanına müstəqil nəzarət etməyə başlayacaq

    Digər ölkələr
    02:48

    Paris polisi fişəng istifadə etdiyinə görə 40 nəfəri saxlayıb

    Hadisə
    02:13

    ABŞ-də təxirə salınan uçuşların sayı 5 mini keçib

    Digər ölkələr
    01:51

    Polşa iki il ərzində PUA-lara qarşı müdafiə sistemi yaratmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    01:22

    FHN müşahidə olunan hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti