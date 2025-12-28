Во Франции напавшего с ножом на пассажирок метро направили на психиатрическое лечение

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Власти Франции направили на психиатрическое лечение выходца из Мали, напавшего с ножом на трех женщин в парижском метро.

    Как передает Report со ссылкой на газету Le Parisien, инцидент произошел 26 декабря на линии 3 столичного метрополитена. В результате нападения пострадали три женщины, одна из которых была беременна. Всем им была оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

    Подозреваемого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. Он был задержан в пригороде Парижа Сарсель (департамент Валь-д"Уаз), однако впоследствии освобожден из-под стражи и направлен на принудительное психиатрическое лечение.

    По данным полиции, 25-летний мужчина ранее уже привлекался к ответственности за мелкие кражи и порчу имущества в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, ему ранее было предписано покинуть территорию Франции.

    Paris metrosunda sərnişinlərə bıçaqla hücum edən şəxs psixiatrik müalicəyə göndərilib

