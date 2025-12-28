İsveçrə hərbçilərinin yalnız üçdə biri tam şəkildə silah və avadanlıqla təmin olunub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İsveçrə ordusunun şəxsi heyətinin yalnız üçdə biri tam şəkildə silah və avadanlıqla təmin olunub.

    "Report"-un məlumatına görə, bunu İsveçrə Silahlı Qüvvələrinin komandanı Tomas Züssli "Neue Zürcher Zeitung" qəzetinə müsahibəsində bildirib.

    "Reallıqda təhlükə yaranacağı halda, bütün hərbi qulluqçuların yalnız üçdə birinin tam avadanlıq və təchizatla təmin olunacağını dərk etmək çox çətindir", – deyə o vurğulayıb.

    2025-ci ilin fevralında Züssli RUAG dövlət müdafiə konsernində baş vermiş korrupsiya qalmaqalı fonunda vəzifəsini tərk etmək niyyətini açıqlamışdı. Bu qalmaqalın İsveçrəyə on milyonlarla frank zərər vurduğu ehtimal olunur.

    Sentyabr ayında ölkə hökuməti konfederasiya ordusunun yeni komandanı kimi Benedikt Roosu təyin edib. O, 2026-cı il yanvarın 1-dən vəzifəsinin icrasına başlayacaq.

