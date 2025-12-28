Лишь треть швейцарских военных полностью обеспечены вооружением и экипировкой

Только треть личного состава армии Швейцарии полностью обеспечена вооружением и экипировкой.

Как передает Report, об этом заявил командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

"Осознавать, что в случае реальной угрозы только треть всех военнослужащих будет полностью обеспечена снаряжением и экипировкой, очень тяжело", - отметил он.

В феврале 2025 года Зюссли объявил о намерении покинуть свой пост на фоне коррупционного скандала в государственном оборонном концерне RUAG, ущерб от которого может достигать десятков миллионов швейцарских франков.

В сентябре правительство страны назначило новым командующим армией конфедерации Бенедикта Рооса, который приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2026 года.