Лишь треть швейцарских военных полностью обеспечены вооружением и экипировкой
- 28 декабря, 2025
- 03:19
Только треть личного состава армии Швейцарии полностью обеспечена вооружением и экипировкой.
Как передает Report, об этом заявил командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.
"Осознавать, что в случае реальной угрозы только треть всех военнослужащих будет полностью обеспечена снаряжением и экипировкой, очень тяжело", - отметил он.
В феврале 2025 года Зюссли объявил о намерении покинуть свой пост на фоне коррупционного скандала в государственном оборонном концерне RUAG, ущерб от которого может достигать десятков миллионов швейцарских франков.
В сентябре правительство страны назначило новым командующим армией конфедерации Бенедикта Рооса, который приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2026 года.