Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Лишь треть швейцарских военных полностью обеспечены вооружением и экипировкой

    Другие страны
    • 28 декабря, 2025
    • 03:19
    Лишь треть швейцарских военных полностью обеспечены вооружением и экипировкой

    Только треть личного состава армии Швейцарии полностью обеспечена вооружением и экипировкой.

    Как передает Report, об этом заявил командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

    "Осознавать, что в случае реальной угрозы только треть всех военнослужащих будет полностью обеспечена снаряжением и экипировкой, очень тяжело", - отметил он.

    В феврале 2025 года Зюссли объявил о намерении покинуть свой пост на фоне коррупционного скандала в государственном оборонном концерне RUAG, ущерб от которого может достигать десятков миллионов швейцарских франков.

    В сентябре правительство страны назначило новым командующим армией конфедерации Бенедикта Рооса, который приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2026 года.

    военные Швейцария Томас Зюссли вооружение экипировка

    Последние новости

    03:47

    Во Франции напавшего с ножом на пассажирок метро направили на психиатрическое лечение

    Другие страны
    03:19

    Лишь треть швейцарских военных полностью обеспечены вооружением и экипировкой

    Другие страны
    02:54

    Хорватия с 2026 года начнет самостоятельно контролировать свое воздушное пространство

    Другие страны
    02:32

    Полиция Парижа задержала 40 человек за использование фейерверков

    Происшествия
    01:50

    МЧС обратилось к населению в связи с неблагоприятными погодными условиями

    Происшествия
    01:43

    FlightAware: В США число задержанных авиарейсов превысило 5 тыс.

    Другие страны
    01:14

    Польша намерена за два года создать систему по защите от БПЛА

    Другие страны
    00:44

    При взрыве на северо-западе Нигерии погибли не менее семи человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:21

    Маск: США могут превратиться в однопартийное государство

    Другие страны
    Лента новостей